مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران، بدورها الناقل الرسمي لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات cairo ict في دورته الثانية والعشرون بمركز المؤتمرات المقام خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الحالي برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.



ويهدف المؤتمر إلي تطوير العلاقات التجارية، توعية السوق حول الحلول التكنولوجية الجديدة التي تقدمها الشركات في مختلف المجالات وزيادة فرص إمكانية النمو للتكنولوجيات الجديدة.



وتقدم مصر للطيران تسهيلات السفر والخدمات للمشاركين من عدة دول من خلال تواجد فريق عمل لمصر للطيران داخل المعرض.