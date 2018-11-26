بدء أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات..فيديو وصور

قال المهندس السيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي انه في ضوء تعليمات الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدأت اليوم اكبر حملة لإزالة التعديات وتستمر لمدة عشرة أيام على مستوى الجمهورية وتشمل إزالة التعديات البسيطة المتمثلة في الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات



وأكد عطية، في تصريحات صحفية، ان الحملة ستشمل إزالة التعديات على 19 الف فدان باجمالي ٣٣% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير ٢٠١١ حتى الآن والبالغة ٥٦ الف فدان.



واضاف أنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة، أما المتوسطة هي المباني التي لم يدخلها مرافق والجسيمة التي دخلتها المرافق وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون مع كافة أجهزة الدولة خلال هذه الحملة.

