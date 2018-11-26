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أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يكرم الطالبة جيانا ثالث العالم للكاراتيه

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:04 م
صدى البلد
ياسمين سامي
كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطالبة جيانا محمد فاروق الطالبة بكلية الصيدلة بالجامعة لحصولها على الميدالية البرونزية والمركز الثالث كوميتيه فردي تحت وزن 61 ك سيدات والميدالية البرونزية كوميتيه جماعي سيدات في بطولة العالم للكاراتيه التى أقيمت في إسبانيا.

وكرم الدكتور وليد عصمت الموظف بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة والحكم الدولي للكاراتيه لحصوله على الدرجة الدولية للتحكيم تصنيف قاضي.

وكذلك كرم الخشت، المدرب محمد محمد حمدي عبداللطيف الموظف بشئون العاملين بالجامعة ومدرب عام الفريق القومي لذوي الاحتياجات الخاصة للكاراتيه، وحصول الفريق الذي يدربه على المركز الثاني في الترتيب العام على مستوى العالم، علمًا بأن بطولة العالم للكاراتيه هي أكبر البطولات الدولية للكبار وتقام كل عامين.

وأوضحت جامعة القاهرة فى بيان لها أن الخشت أشاد، بحصول اللاعبة جيانا فاروق على الميدالية البرونزية في الكاراتيه وزن 61 كم في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بأسبانيا وتحقيقها بطولات سابقة علي المستوى القاري والعالمي.

كما أشاد بكل من المدرب محمد محمد حمدي عبداللطيف الموظف بشئون العاملين بالجامعة ومدرب عام الفريق القومي لذوي الإحتياجات الخاصة للكاراتيه، والدكتور وليد عصمت الموظف بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة لحصوله علي الدرجة الدولية للتحكيم تصنيف قاضيA.

وقال الخشت خلال التكريم، إن جامعة القاهرة تهنئ أبطالها وأبطال مصر المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بإسبانيا، وتشيد بمشاركتهم المشرفة وحصولهم علي جوائز وميداليات دولية.
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