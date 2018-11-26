ضبط شخصين بـ 4 قطع سلاح ناري و3 كيلو بانجو بالشرقية

تمكنت مديرية أمن الشرقية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط شخصين بالشرقية وبحوزتهما 4 قطع سلاح نارى وذخائر وكمية من مخدر البانجو بقصد الإتجار.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية مفادها قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل بمدخل ناحية السنيطة بدائرة المركز، وبحوزتهما "بندقية آلية - طبنجنتين - فرد خرطوش و16 طلقة مختلفة الأعيرة - 3 كيلو جرام لمخدر البانجو – مبلغ مالى" .



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمادة المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.