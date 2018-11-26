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ثقافة

انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:31 م
صدى البلد
علاء المنياوي
انتهت، اليوم الإثنين، أعمال النظافة وإزالة المخلفات من معبد الاشكناز الأثري اليهودي بمنطقة العتبة، وذلك بتوجيهات الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، وتحت إشراف ياسر عبد الكريم مدير عام آثار وسط القاهرة.

من جانبه، كشف كريم أحمد حماد مدير أثار العتبة أن أعمال التنظيف تمت بالتعاون مع شركة المقاولون العرب والقوة الأمنية لقسم الموسكى، مشيرا إلى أن البروتوكول الذي وقعه د.جمال مصطفى رئيس القطاع مع "المقاولين العرب" لتنظيف الآثار ساهم في تنظيف مواقع ومناطق كثيرة كانت ممتلئة بالقمامة كونها مهملة منذ سنوات.

وأضاف: "أنجزنا نظافة آثار كثيرة ومنها معبد الاشكناز من رموز العمارة اليهودية ويرجع تاريخه لعام 1820 م، وقد صدر قرار تسجيله من مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 23 أبريل 1998، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لعام 1999".

ولفت إلى أن المعبد ضمن 11 أثر في العتبة، ويخص طائفة اليهود الغربيين وهو حاليا مغلق أمام الزيارة، وتشرف عليه الطائفة فيما تتولى الآثار الإشراف الفني عليه كونه مسجل كأثر مصري، وقد تمت له معاينة من الإدارة الهندسية بقطاع المشروعات في الآثار، وذلك لتحديد الأضرار ومتطلبات الترميم والتطوير له.
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور
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انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور

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