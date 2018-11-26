مباحث الآداب بالدقهلية تلقي القبض على بوسي وليالي





وتمكن العقيد عصام أبو عرب، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، من تحديد شخصية الراقصتين، وهما "مريم. ع .ا"، وشهرتها بوسي، ٢٠ عاما ، "هدى. م .ف "، وشهرتها ليالي ٢٥ عامًا، وتقيمان دائرة مركز شربين.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط الراقصتين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما حوته مقاطع الفيديو اعترفتا بصحتها من أجل تحقيق شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، من إلقاء القبض على راقصتين، بعد قيامهما بنشر مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" خلال رقصهما بالأفراح الشعبية وارتدائهما ملابس فاضحة وأداء بعض حركات الإثارة الجنسية.كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، بانتشار عدد من مقاطع الفيديو لبعض النسوة الساقطات أثناء رقصهما بالأفراح الشعبية وارتدائهن ملابس فاضحة واداء بعض حركات الاثارة الجنسية والتفوه بألفاظ خادشة للحياء على خشبة المسارح وقيامهما بنشر تلك الفيديوهات على موقع يوتيوب وكذا باستخدام الأساليب التكنولوجية.