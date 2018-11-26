إسماعيل مختار: استمرار عرض حدث في بلاد السعادة حتى منتصف ديسمبر المقبل

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، مد العرض المسرحى "حدث في بلاد السعادة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، 15 ليلة اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر فى تمام الساعة الثامنة مساء، على مسرح السلام بالقصر العينى، ذلك نظرا للنجاح الجماهيرى منذ افتتاحه وحتى الآن.



يذكر أن "حدث في بلاد السعادة" تأليف وليد يوسف، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني ومن النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان ومجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل ، تصميم استعراضات كريمة بدير، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقي محمد مصطفى، أشعار حمدي عيد.