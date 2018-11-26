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رياضة

اتحاد الكرة يعلن اجراءات وشروط استخراج تصاريح الاعلاميين والمصورين

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
يسري غازي
أعلن اتحاد الكرة عن الإجراءات والشروط لاستخراج التصاريح الخاصة للإعلاميين والمصورين لمتابعة المباريات على المستويين المحلي والخارجي في البطولات والمسابقات التي يشرف على تنظيمها الاتحاد بعد مراجعة كافة الجهات المعنية بالموضوع ، علما بأن التصاريح المعمول بها حاليا ( 2018 ) سارية حتى صدور تصاريح الموسم الجديد كافة ( 2019 ).

وجاءت التعليمات على النحو التالي:

• بالنسبة للصحفيين في الجرائد اليومية والمجلات الإسبوعية والمواقع الإلكترونية الصادرة عن مؤسسات صحفية : 

- خطاب معتمد من المؤسسة التابع لها الصحفي أو المصور الفوتوغرافي .
- صورة من بطاقة القيد في نقابة الصحفيين أو خطاب من جهة العمل لغير المقيدين في جداول نقابة الصحفيين يفيد بمرور عام ميلادي كامل على التحاقه بالجريدة التي سيصدر التصريح باسمها.

• بالنسبة للصحفيين والمصورين في الصحف والمجلات الصادرة عن غير المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية يضاف إلى ماسبق :
- صورة معتمدة من الترخيص الصادر باعتماد الصحيفة أو الموقع الإلكتروني من الجهات الرسمية .
• بالنسبة للمراسلين الأجانب والمراسلين المصريين لوسائل إعلام أجنبية:
- خطاب معتمد من الهيئة العامة للاستعلامات.

• بالنسبة للصحفيين ومصوري الفوتوغرافيا العاملين في المراكز الإعلامية لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والأندية المصرية : 

- خطاب معتمد من أي من تلك الجهات يفيد بأن الزميل الصحفي أو المصور يرتبط بعلاقة عمل رسمية بأي منها .

• بالنسبة للقنوات التلفزيونية والإذاعية :

- خطاب رسمي معتمد من الهيئة الوطنية للإعلام بالنسبة للقنوات الحكومية أو معتمد من هيئة الاستثمار بالنسبة للقنوات الخاصة.
- ما يفيد بأحقية القناة في نقل مباريات المسابقة أو البطولة التي يرغب في نقلها بالتنسيق مع الشركة الراعية لتلك المسابقة أو البطولة 

ملاحظات مهمة:

- سيتم فتح باب التقدم لاستخراج التصاريح الجديدة من خلال المركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة من 1 : 15 ديسمبر 2018.
- سيتم منح الموافقات للمستوفي الشروط خلال الفترة من 16: 31 ديسمبر 2018.
- سيتم العمل بموجب التصاريح الجديدة اعتبارا من 1 يناير 2019.
- سيتم سريان العمل بالتصاريح الصادرة الموسم الماضي ( 2018 ) حتى بدء العمل بالتصاريح الجديدة.
- لن ينظر في أي طلبات لا تقدم في خارج هذا الإطار أو في غير التوقيت المحدد أو غير مستوفية للشروط السالفة ذكرها.
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