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برلمان

عبد العال لـ نائب: ماتقولش على الناس إنهم ميعرفوش حاجة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:08 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنائب حمدى السيسى، مقدم مشروع قانون تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات: "ماتقولش على الناس إنهم ميعرفوش حاجة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات المقدم من النائب حمدى السيسى".

وفى تعقيبه على كلمات بعض النواب بشأن مشروع القانون، قال النائب حمدى السيسى: "أنا سعيد بتعليقات ومناقشات زملائى النواب بشأن مشروع القانون، وأنا حاسس إنى أفدت المجتمع، فالقانون الحالى فيه مشاكل كثيرة والناس اللى متعرفش حاجة ممكن تلاقى نفسها معرضة للسجن"، ليعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا له مازحا: "متقولش على الناس إنهم ميعرفوش حاجة".

وأكد النائب حمدى السيسى، خلال الجلسة العامة، أن النواب عازمون على توضيح أبعاد التعدى على البرك والمستنقعات التى تعد تابعة لأملاك الدولة.
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