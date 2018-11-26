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اقتصادية النواب: جذب الاستثمارات يفرض وجود بنية تشريعية قوية.. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال اللوء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جهود الدولة لجذب المستثمرين بالعالم ترجع إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى الجادة لتشجيع الاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أن جذب الاستثمارات يفرض وجود بنية تشريعية قوية.

وأضاف السيد فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن البينة التحتية والأساسية لمصر قوية جدًا وتسهل للمستثمر تحقيق المكاسب فى توقيتات قصيرة، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار يشجع الاستثمارات على كافة المحاور الاقتصادية.

وأوضح أن مصر أصبحت مصدرا للطاقة المتجددة بالمنطقة ونبض للطاقة.
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