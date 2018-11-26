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محافظات

محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة الصرف الصحي في موقع عمله

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:31 م
محافظ بورسعيد يستقل
محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة صرف الصحي
كتب محمد الغزاوى
لفت انتباه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أثناء جولة ميدانية لمنطقة منفذ الرسوة لمتابعة أعمال تطوير المداخل الجنوبي للمدينة إصرار أحد المواطنين بالنداء علي المحافظ لعرض شكواه واوقف المحافظ الجولة لتلبية طلب المواطن والذي تبين أنه صاحب مصنع إنتاج الأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ولديه مشكلة في الصرف الصحي تعرقل سير العمل بالمصنع وقد ترك المحافظ سيارته واستقل السيارة الخاصة بصاحب المصنع وتوجه لمعاينة موقع المشكلة على الطبيعة.

وأصدر تعليماته الفورية لمدير المنطقة الصناعية بحل المشكلة كما قام بتفقد سير العمل والالتقاء بالعاملين بالمصنع وطلب منهم الاجتهاد لإخراج إنتاج المصنع في أفضل صورة.

وأبدى المحافظ إعجابه بتخصيص نسبة كبيرة من العاملين بالمصنع من الصم والبكم وقال أن هذا النموذج يجب أن يحتذي به لرعاية أصحاب القدرات الخاصة بقدر المستطاع.
محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة الصرف الصحي في موقع عمله
محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة الصرف الصحي في موقع عمله
محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة الصرف الصحي في موقع عمله
محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة الصرف الصحي في موقع عمله
محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة الصرف الصحي في موقع عمله
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