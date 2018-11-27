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ديني

حكم جلوس المرأة أمام أقاربها بغير حجاب

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا للفتاة أن تجلس أمام غير المحارم وهي كاشفة لشعرها.

وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « هل يجوز مجالسة أقاربى الصغار بغير حجاب؟»، أن أبناء العم أو أبناء الخال لا يجوز لهم أن يروا شعر المرأة (بنت عمهم، أو عمتهم) لمجرد كونهم أبناء عمها أو خالها، ولا يجوز لهم الدخول عليها، ويجب عليها أن تحتجب منهم، وتستر جميع بدنها عنهم، فهم كغيرهم من الأجانب.

وقد أوجب الله تعالى الستر على المرأة، وعدم إبداء الزينة، إلا لزوجها أو أبيها ومن في حكمهما من محارمها، قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ }.

وأوضح ان هذا الشاب الذى تجلسي أمامه بشعرك هو شخص أجنبي عنك يجوز له ان يتزوجكِ فلكِ أن ترتدى الحجاب امامه فهو ليس من المحارم.
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