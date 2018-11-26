غضب نشطاء حقوق الحيوان مستمر بسبب تصدير الكلاب.. والزراعة تتجنب الرد الحاسم

أصدرت وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، بيانًا رسميًا أعلنت فيه على لسان الإدارة المركزية للحجر البيطري، أن إجمالي ما تم السماح بخروجه من كلاب وقطط بناءً على طلبات شخصية من أصحابها خلال عام 2018 بلغ حوالي 726 كلبًا وقطة بصحبة ملاكها، بغرض التربية المنزلية وليس بغرض النشاط التجاري.





وتجنبت الوزارة الرد بشكل حاسم على تصريحات متحدثها الرسمي، الدكتور حامد عبد الدايم التي أكد خلالها تصدير 4100 كلب وقطة إلى الخارج، والذي أثارت غضب نشطاء حقوق الحيوان وخاصة على السوشيال ميديا الذين أطلقوا هاشتاج #ضد_تصدير_الكلاب، #ضد_تصدير_القطط.





وأكدت الوزارة، في بيانها، أن هذا العدد يشمل سفر حوالي 242 كلبًا إلي الولايات المتحدة الأمريكية و307 إلي بعض الدول الأوروبية، و42 إلي الدول الآسيوية، وذلك عبر ميناء القاهرة الجوي، فضلًا عن 135 كلبًا وقطة خرجت عبر مطار الغردقة خلال ذات الفترة.





وأشار البيان، إلي أنه تم السماح بدخول حوالي 607 كلاب وقطط خلال نفس الفترة من خلال مطار القاهرة، لافتًا إلي أن أي حيوان أليف يدخل ويخرج من البلاد يكون برفقة مالكه، مصحوبًا بالأوراق الرسمية الخاصة به والتي تشمل جواز السفر والشهادة الصحية التي تفيد بخلوه من الأمراض، وتفيد بتحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كذلك مرض السُعار.