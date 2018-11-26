ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

غضب نشطاء حقوق الحيوان مستمر بسبب تصدير الكلاب.. والزراعة تتجنب الرد الحاسم

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:08 م
تصدير الكلاب والقطط
تصدير الكلاب والقطط
جمال صلاح الدين
أصدرت وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، بيانًا رسميًا أعلنت فيه على لسان الإدارة المركزية للحجر البيطري، أن إجمالي ما تم السماح بخروجه من كلاب وقطط بناءً على طلبات شخصية من أصحابها خلال عام 2018 بلغ حوالي 726 كلبًا وقطة بصحبة ملاكها، بغرض التربية المنزلية وليس بغرض النشاط التجاري.

وتجنبت الوزارة الرد بشكل حاسم على تصريحات متحدثها الرسمي، الدكتور حامد عبد الدايم التي أكد خلالها تصدير 4100 كلب وقطة إلى الخارج، والذي أثارت غضب نشطاء حقوق الحيوان وخاصة على السوشيال ميديا الذين أطلقوا هاشتاج #ضد_تصدير_الكلاب، #ضد_تصدير_القطط.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن هذا العدد يشمل سفر حوالي 242 كلبًا إلي الولايات المتحدة الأمريكية و307 إلي بعض الدول الأوروبية، و42 إلي الدول الآسيوية، وذلك عبر ميناء القاهرة الجوي، فضلًا عن 135 كلبًا وقطة خرجت عبر مطار الغردقة خلال ذات الفترة.

وأشار البيان، إلي أنه تم السماح بدخول حوالي 607 كلاب وقطط خلال نفس الفترة من خلال مطار القاهرة، لافتًا إلي أن أي حيوان أليف يدخل ويخرج من البلاد يكون برفقة مالكه، مصحوبًا بالأوراق الرسمية الخاصة به والتي تشمل جواز السفر والشهادة الصحية التي تفيد بخلوه من الأمراض، وتفيد بتحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كذلك مرض السُعار.

loading...

ترشيحاتنا

جمهور الأهلي يرشح اسم المدرب الجديد.. فيديو

انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور

وزير الخارجية البريطاني: ممتنون للإمارات لسرعة حل قضية الجاسوس

رئيس العين الإماراتي يعلق على إمكانية انتقال حسين الشحات لـ الأهلي

مصر تحصد 5 ألقاب بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى

الصحف التونسية تكشف حقيقة قرب تعاقد الاهلي مع رينادر لقيادة الفريق

بعد قتل طالب لمعلمته بسببها..أبرز المعلومات عن لعبة بوبجي pubg

ضبط جزار أصاب مواطنة بطلق نارى فى حفل زفاف بمصر الجديدة

في عيد ميلادها.. المحكمة تشطب دعوى طلاق علا غانم لهذا السبب

كلام نهائي .. كارتيرون يرفض التدريب داخل مصر غير الأهلي

رسميا.. السعودية تفوز بتنظيم بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور

سعر صادم لفستان نانسي عجرم في دبي.. صور

وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان المدرسة الدولية بالعبور

نقل 240 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير.. صور

شاهد.. إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي دعما للمرأة

فيديو

3 ستايلات مختلفة لارتداء الحجاب على الموضة.. فيديو
شاهد.. محافظ الفيوم يزور جمعية شفيع لرعاية الأيتام والمسنات والمغتربات
تعرف على حقيقة حصول المطلقة على نصف دخل طليقها.. فيديو
جمهور الأهلي يرشح اسم المدرب الجديد.. فيديو
فيديو جراف.. يتزوج من دمية بعد فشل علاقاته العاطفية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟