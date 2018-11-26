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الإعلام اليمني: رؤية الحكومة الشرعية فيما يخص الحل السياسي واضحة.. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:09 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن الخيار الأول والأساسي هو أن تتولى الحكومة الشرعية مواجهة الميليشيات الحوثية ومحاولة إنهاء سطوة الحوثيين ونهبهم لدولة اليمن، وسيطرتهم على العاصمة صنعاء وغزوهم لباقي المحافظات.

وأضاف "غلاب" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن رؤية الحكومة الشرعية فيما يخص الحل السياسي في اليمن واضحة، لأنها مبنية على ثلاث مرجعيات باعتبار هذه المرجعيات إرادة وطنية وتم الاتفاق عليه إقليميا ودوليا وعربيًا.

وتابع أن نجاح المباحثات بين الحكومة اليمنية والمتمردين يعتمد على ما يريده ويوافق عليه الشعب اليمني والإرادة الوطنية والعربية من خلال اعترافهم بالحكومة الشرعية.

وأكد على أن ميليشيات الحوثية رحبت بالذهاب إلى المباحثات لأنها أصبحت ضعيفة ومنهكة، وتبحث اليوم عمن يقوم بإعادة ترتيب صفوفها من أجل استعادة قدرتها في إدارة معركة حربية.
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