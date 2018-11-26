نقابة الأطباء تناقش عدم سداد الصحة رسوم الدراسات العليا السبت

قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، ان النقابة قدمت دعوى قضائية بشأن عدم تنفيذ وزارة الصحة لتحمل رسوم الدراسات العليا، مؤكدة أن ذلك يعرض الأطباء لعدم اكمال دراساتهم.



وأوضحت أن نص القانون يؤكد على تحمل الوزارة لمصاريف الدراسات العليا في قرار 387 لسنة 2018، وقبله في قانون 14 لسنة 2014، ولكنه لم ينفذ.



وأشارت، عضوة المجلس، إلى أنه من المقرر اجتماع مجلس النقابة بخصوص الشكاوى المقدمة يوم السبت المقبل، مع الأطباء أصحاب الشكاوى.