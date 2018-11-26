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الزراعة: 726 كلبا وقطة خرجت من البلاد بصحبة مالكيها خلال العام الجاري

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
جمال صلاح
وزارة الزراعة:
خروج الكلاب والقطط ودخولها يكون بصحبة ملاكها وبجواز سفر وشهادة صحية
الغرض يتمثل في التربية المنزلية وليس النشاط التجاري
726 كلبا وقطة خرجت من البلاد بصحبة مالكيها خلال العام الجاري

اعلنت الادارة المركزية للحجر البيطري، ان اجمالي ما تم السماح بخروجه من كلاب وقطط بناء على طلبات شخصية من اصحابها خلال عام 2018 بلغ حوالي 726 كلبا وقطة بصحبة ملاكها، بغرض التربية المنزلية وليس بغرض النشاط التجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ان هذا العدد يشمل سفرحوالي 242 كلبا الي الولايات المتحدة الامريكية و307 الي بعض الدول الاوروبية، و42 الي الدول الآسيوية، وذلك عبر ميناء القاهرة الجوي، فضلا عن 135 كلب وقطة خرجت عبر مطار الغردقة خلال ذات الفترة.

وأشار البيان الي انه تم السماح بدخول حوالي 607 كلاب وقطط خلال نفس الفترة من خلال مطار القاهرة، لافتا الي ان اي حيوان اليف يدخل و يخرج من البلاد يكون برفقة مالكه، ومصحوبا بالأوراق الرسمية الخاصة به والتي تشمل جواز السفر والشهادة الصحية التي تفيد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركه بين الانسان و الحيوان، كذلك مرض السعار.
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