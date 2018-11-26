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أخبار البلد

زيارات ميدانية لمشاهدة الطيور المهاجرة ببحيرات الأكسدة بشرم الشيخ

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:12 م
صدى البلد
حنان توفيق
نظم مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بوزارة البيئة زيارات ميدانية لمشاهدة الطيور بمنطقة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ للمشاركين بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.
 
قام بزيارة الموقع وزير البيئة الكوستاريكي والرئيس التنفيذي لصندوق دعم الأنظمة البيئية الحرجة ورئيس لجنة المحميات الخضراء بفرنسا ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة لمجموعة كبيرة من المشاركين بالمؤتمر، تناولت الزيارات شرح للموقع و أهميته ودوره فى عمليات رصد الط‎يور.
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