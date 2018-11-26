سفير بوروندي أمام إفريقية النواب: سننفذ ما يطلب منا لصالح الشعب المصري

أكد سفير بوروندي لدى القاهرة سليمان موسى سليمان أن بلاده ستسعى لتنفيذ كل ما يمكن أن يُطلب منها لصالح الشعب المصري وستقوم بتطبيقه بشكل فوري.



وأوضح سفير بوروندي، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون المشترك، أنه تواصل مع رئيس البرلمان البورندي قبل اجتماع اللجنة، مشيرا إلى أنه يحمل رسالة احترام ومودة من البرلمان البوروندي ومجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، تطمئن المصريين بأن بوروندي ستسعى لتنفيذ كل ما يمكن أن يطلب منها لصالح الشعب المصري وتطبيقه في الحال.



ووجه السفير الدعوة إلى أعضاء مجلس النواب عامة وأعضاء لجنة الشئون الإفريقية خاصة لزيارة بوروندي لرؤية أقصى منابع النيل التي اكتشفت منذ قديم الأزل وتم بناء هرم عنده به فتحة يمكن من خلالها النظر إلى مصر.



وشدد السفير سليمان على عمق العلاقات المصرية - البوروندية، وأن الدماء التي تجرى في عروق المصريين والبورنديين واحدة لأنهم يشربون من نهر واحد (النيل)، كما قال له أحمد أبو الغيط حينما كان وزيرًا للخارجية، قائلا إن النيل يربط البلدين ليس فقط برباط تاريخي ولكنه أيضًا برباط طبيعي من صنع الخالق.



ونوه النائب طارق رضوان إلى ضرورة تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين، وقال: إن هناك خطة للتواصل مع كافة البرلمانات الإفريقية، وأنه يتطلع لزيارة بوروندي في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البورندية هي أول جمعية صداقة مصرية في إفريقيا.

