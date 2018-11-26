فيديوجراف.. اعتزلت الناس حتى نساها الجميع



اختفت السيدة جويس فينسنت البالغة 38 عاما في ظروف غامضة وعلى الرغم من أنها امرأة شابة لديها العديد من الاصدقاء الا ان احدا لم يعرف مكانها لمدة عامين.



تركت جويس عملها عام 2001 كما انها انفصلت عن حبيبها عام 2002 واعتزلت الجميع منذ عام 2003 .



اجرت شقيقة جويس العديد من الاتصالات وارسال الخطابات ولكن جويس لم تجب ، حتى ذهب مالك المنزل ليحصل ثمن الإيجار منها فلم يجد أحدا بالمنزل .



قرر مالك الشقة اقتحام المنزل ليجد جويس ملقاة على الارض جثة هامدة وكل شئ من حولها كما هو ، التلفاز مدار على قناة bbc و على باب المنزل العديد من الخطابات .



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