بوتين يدعو لإزالة الحواجز التي تعرقل التجارة الروسية - الهندية

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستفادة بشكل كامل من الحلول التي تم التوصل إليها بالفعل والبحث عن حلول جديدة لإزالة الحواجز التي تعرقل التجارة المتبادلة والاستثمارات الرأسمالية بين روسيا والهند.



وأشار بوتين - في رسالته الترحيبية للمشاركين في الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الأول بين روسيا والهند والتي ألقاها وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين ونقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه من الضروري للبلدين الاستفادة بشكل كامل من الأدوات التي تعمل بالفعل وأثبتت كفاءتها والبحث عن حلول جديدة والسعي لإزالة الحواجز في التجارة والاستثمارات الرأسمالية ، وتهيئة الظروف المريحة لإدارة الشركات.



وأكد الرئيس الروسي أن أجندة الأعمال الروسية-الهندية أصبحت غنية بشكل كبير بما في ذلك التعاون في بعض المجالات مثل الصناعة والماليات والتكنولوجيا المتطورة.. قائلا : "إن التبادل التجاري بين الدولتين يدل على ديناميكية إيجابية والتي تعد دليلا آخر على الاهتمام المتزايد بدوائر الأعمال في روسيا والهند"..مؤكدا توافر جميع الإمكانيات للمضي قدما وتعزيز القاعدة الاقتصادية للعلاقات بين البلدين، ولتحقيق ذلك فمن الضروري تعزيز العلاقات في جميع المجالات.



وذكر بوتين أن الحوار الاقتصادي الاستراتيجي السنوي بين روسيا والهند سيصبح خطوة مهمة أخرى لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأنه سيمكن الشريكين من مناقشة الخطط والأفكار وكذلك إطلاق المبادرات ذات المنفعة المتبادلة.



