حبيبي كداب كداب.. أسهل طريقة لكشف خداع الرجل

تشكو أغلب الزوجات من كثيرة كذب أزواجهن ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يوضح لكِ الدكتور أبو بكر مصطفى، خبير التنمية البشرية، أهم الطرق لكشف كذب الزوج ونصائح للتعامل معه.



طرق كشف الزوج الكذاب:



يتم اكتشاف الكذب بعد وقت معين تلقائيا نتيجة اكتشاف ملابسات جديدة مثل اكتشاف عدم وجوده فى المكان الذى ادعى تواجده فيه عن طريق الصدفة، الكاذب يكشف نفسه بنفسه عن طريق حكاية نفس الموضوع بصيغة أخرى بعد وقت قصير، الكاذب يكون خياله افتراضيا فدائما يروى قصصا بعيدة عن الواقع.



وأوضح خبير التنمية البشرية أنه إذا كانت الزوجة دقيقة ستكتشف كذبه حينما لا يستطيع إخبارها بتفاصيل دقيقة عن الموضوع، دائما ما تجد الكاذب متوترًا وعصبيًا ويهرب من مواجهة المشاكل، يتم اكتشاف الكذب من العين ومدارات الوجه وأحيانًا يلجأ الرجل للعصبية الشديدة لغلق الموضوع.



طرق التعامل مع الزوج الكذاب:



وحذر "أبو بكر" من مواجهة الزوج بكذبه وتجنب الأسباب التي تجعل الزوج يكذب وعدم وضعه أمام الأسئلة التى تجعله يكذب، مشيرا إلى التحذير التام من مواجهة الزوج بكذبه، بل اجعليه يخجل من أدبك وتهذيبك كزوجة متربية لا تريد أن تكسر رجولة زوجها أمامها ومحاولة تعديل ذلك السلوك بالحيل الهادئة والبعد التام عن الشك والوسوسة التي لا تثمر غير المشاكل ودخول الشيطان بين الزوجين وسوء العلاقة الزوجية.



حكم الدين في الكذاب:



من جانبه قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الكذب من أخطر الخصال الذميمة التي نهى عنها الشارع الحكيم؛ فهو مستقبح شرعًا وعقلًا، وتأباه الفطرة السليمة كما أن الإسلام يحرم الكذب، ويحث على الصدق، ويجعله طريقًا لنعيم الجنة.