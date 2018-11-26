ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

حبيبي كداب كداب.. أسهل طريقة لكشف خداع الرجل

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:33 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تشكو أغلب الزوجات من كثيرة كذب أزواجهن ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يوضح لكِ الدكتور أبو بكر مصطفى، خبير التنمية البشرية، أهم الطرق لكشف كذب الزوج ونصائح للتعامل معه.

طرق كشف الزوج الكذاب:

يتم اكتشاف الكذب بعد وقت معين تلقائيا نتيجة اكتشاف ملابسات جديدة مثل اكتشاف عدم وجوده فى المكان الذى ادعى تواجده فيه عن طريق الصدفة، الكاذب يكشف نفسه بنفسه عن طريق حكاية نفس الموضوع بصيغة أخرى بعد وقت قصير، الكاذب يكون خياله افتراضيا فدائما يروى قصصا بعيدة عن الواقع.

وأوضح خبير التنمية البشرية أنه إذا كانت الزوجة دقيقة ستكتشف كذبه حينما لا يستطيع إخبارها بتفاصيل دقيقة عن الموضوع، دائما ما تجد الكاذب متوترًا وعصبيًا ويهرب من مواجهة المشاكل، يتم اكتشاف الكذب من العين ومدارات الوجه وأحيانًا يلجأ الرجل للعصبية الشديدة لغلق الموضوع.

طرق التعامل مع الزوج الكذاب:

وحذر "أبو بكر" من مواجهة الزوج بكذبه وتجنب الأسباب التي تجعل الزوج يكذب وعدم وضعه أمام الأسئلة التى تجعله يكذب، مشيرا إلى التحذير التام من مواجهة الزوج بكذبه، بل اجعليه يخجل من أدبك وتهذيبك كزوجة متربية لا تريد أن تكسر رجولة زوجها أمامها ومحاولة تعديل ذلك السلوك بالحيل الهادئة والبعد التام عن الشك والوسوسة التي لا تثمر غير المشاكل ودخول الشيطان بين الزوجين وسوء العلاقة الزوجية.

حكم الدين في الكذاب:

من جانبه قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الكذب من أخطر الخصال الذميمة التي نهى عنها الشارع الحكيم؛ فهو مستقبح شرعًا وعقلًا، وتأباه الفطرة السليمة كما أن الإسلام يحرم الكذب، ويحث على الصدق، ويجعله طريقًا لنعيم الجنة.
loading...

ترشيحاتنا

الصحف التونسية تكشف حقيقة قرب تعاقد الاهلي مع رينادر لقيادة الفريق

ردود مثيرة لـ مصطفى يونس على تراجع الأهلي تحت قيادة مجلس الخطيب

شاهد.. اللقطات الأولى لسقوط طائرة عسكرية بمنطقة سكنية بتركيا

تعليمات خاصة من طارق سليمان لـ مصطفى شوبير

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

كلام نهائي .. كارتيرون يرفض التدريب داخل مصر غير الأهلي

قائمة إجبارية لتصحيح مسار الأهلي أمام مواجهة المقاولون غدا

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

موعد مباراة الزمالك والجونة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

عدلي منصور لـ أحمد الطيب : الأزهر حائط الصد الأول في مواجهة الأفكار المتطرفة

رئيس مصر المقاصة يكشف حقيقة مفاوضاته لضم أحمد الشيخ من الأهلي

حرس الحدود يكتسح وادي دجلة برباعية بالدوري الممتاز ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

حكاية عم بلال حاوي الكلاب: كل كلب على حسب ذكائه

أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس يحضران عرض ورد مسموم .. صور

انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور

فيديو

محلل سعودي يكشف أهمية زيارة ولي العهد لمصر .. فيديو
البابا تواضروس مشيدا بـ الوطنية للإعلام: المصدر الصحيح لكل الأخبار.. فيديو
شاهد.. العناية الإلهية تنقذ طفلا رضيعا من موت محقق على شريط القطار
3 ستايلات مختلفة لارتداء الحجاب على الموضة.. فيديو
شاهد.. محافظ الفيوم يزور جمعية شفيع لرعاية الأيتام والمسنات والمغتربات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟