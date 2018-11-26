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أخبار البلد

وزير الكهرباء: أقسم بالله لو سعر الصرف نزل هنخفض الأسعار

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:37 م
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
وفاء نور الدين
اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تحويل جميع الشبكات إلى ذكية مستقبلا لمواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الطاقة وتلافي الأخطاء والمشكلات.

وأوضح الوزير خلال لقائه مع محرري الوزارة ، انه مخطط تحويل نحو ٥ إلى ٦ محطات محولات نقل بنظام الشبكة الذكية.

واضاف أن شركات القطاع تبذل المزيد من الجهد لتحديث شبكات النقل والتوزيع والإنتاج حتي نصل إلى اعلي معدل كفاءة في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في جميع قطاعات الدولة .

وأكد أن انتاج الكهرباء يحملنا عبئا مالي كبير لعدة اسباب ابرزها ارتفاع سعر صرف الدولار لا سيما وانه يتم شراء معدات ومكونات المحطات من الخارج بالعملة الصعبة وشراء أجزاء من شبكات النقل والتوزيع بالجنيه المصري من داخل الأسواق المحلية.

واقسم شاكر قائلا : اقسم بالله لو سعر الصرف نزل هينعكس على إنتاج وسعر الكهرباء وبالتالى ستنخفض الاسعار.
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