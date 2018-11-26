جروس يحذر لاعبي الزمالك من الاستهتار بفريق الجونة

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي توجيه تحذير للاعبيه من الاستهتار بفريق الجونة في مباراة اليوم.



و حذر جروس لاعبيه من العصبية والاعتراض علي الحكم قبل مباراة الجونة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب بتروسبورت في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري.



الجدير بالذكر ان رئيس النادي حذر اللاعبين من الاعتراض على التحكيم في المباريات المقبلة أو الدخول في أزمات أو مشاكل في المباريات مثلما حدث في مباراة الداخلية الأخيرة بالدوري سواء مع الحكام أو لاعبي الفرق المنافسة أو الأجهزة الفنية وهدد رئيس القلعة البيضاء بتوقيع عقوبة قدرها 300 ألف جنيه على كل لاعب في حالة مخالفة هذه التعليمات وافتعال أي أزمة في المباريات.

