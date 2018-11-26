محافظ الشرقية: فرصة عمل ومساعدة شهرية لوالد طفل مولود بدون أطراف.. صور

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمكتبه بالديوان العام، اليوم الاثنين، أسرة الطفل "زياد محمد أحمد محمد السيد" والمُقيم بقرية بني صريد التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، والذي يعاني من عدم وجود أطراف، بحضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ حامد هبيلة، السكرتير العام المساعد.



وبحسب بيان، استجاب محافظ الشرقية لمطلب والد الطفل بإتاحة فرصة عمل له، موجهًا مدير مديرية القوى العاملة بإنهاء إجراءات تسلمه الوظيفة بالقطاع الخاص بمدينة الصالحية الجديدة لمواجهة أعباء المعيشة ولتحقيق حياة كريمة للأسرة.



كما قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة لأسرة الطفل، بالإضافة إلى تقديم مساعدة شهرية من مديرية التضامن الاجتماعي.



جدير بالذكر أن الطفل زياد الذي يبلغ حاليًا من العمر 13 عامًا وفي المرحلة الابتدائية ولد بدون ذراعين وقدمين.