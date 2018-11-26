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رياضة

منتخب الشاطئية يبدأ معسكره اليوم ويواجه لبنان استعدادا لكأس أمم أفريقيا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
يبدأ معسكر منتخب الشاطئية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية اليوم، وذلك تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الرازق.

يلعب منتخب الشاطئية، 3 مواجهات ودية أمام نظيره اللبناني؛ استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2018 بمدينة شرم الشيخ.

البطولة تقام في الفترة ما بين 8 لـ14 ديسمبر، وتقع مصر في المجموعة الأولى بجانب المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر.

وتقرر أن يلعب المنتخب أمام نظيره اللبناني 3 لقاءات ودية، أيام 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر استعدادًا للبطولة.

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