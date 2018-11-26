منتخب الشاطئية يبدأ معسكره اليوم ويواجه لبنان استعدادا لكأس أمم أفريقيا

يبدأ معسكر منتخب الشاطئية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية اليوم، وذلك تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الرازق.



يلعب منتخب الشاطئية، 3 مواجهات ودية أمام نظيره اللبناني؛ استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2018 بمدينة شرم الشيخ.



البطولة تقام في الفترة ما بين 8 لـ14 ديسمبر، وتقع مصر في المجموعة الأولى بجانب المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر.



وتقرر أن يلعب المنتخب أمام نظيره اللبناني 3 لقاءات ودية، أيام 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر استعدادًا للبطولة.



