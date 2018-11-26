لجنة عليا تتفقد إجراءات تسيير حركة السفر والوصول بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين،قيام لجنة تفتيش عليا مشكلة من مختلف جهات الدولة،بمراقبة وفحص الإجراءات الأمنية المطبقة والإجراءات المتبعة لتسيير حركة السفر والوصول للركاب.



وقالت مصادر بالمطار،إن اللجنة تفقدت جميع صالات مباني مطار القاهرة ومهبط الطائرات، للتأكد من الإجراءات الأمنية المطبقة داخل الصالات وحركة العمل على أرض المهبط.



وأشارت المصادر، إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها بتوجيهات من رئاسة الجمهورية، للمرور على المطارات المصرية والوقوف على أوضاعها والاجراءات المتبعة داخلها، مشيره إلى أن هذه الزيارة لمطار القاهرة تعد هي الثانية من قبل اللجنة، حيث كان التفتيش الأول لها في أبريل الماضي.

