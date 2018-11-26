رئيس الكوري الجنوبي يتعهد بتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- ان، لدى استقباله رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، اليوم الاثنين، بتعزيز تعاون بلاده مع المنظمة الدولية، كما دعا إلى بذل جهود مشتركة بينهما لتعزيز النمو الشامل الموجه إلى الشعب.



وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، أن مون رحّب، أثناء الاجتماع مع أنجيل في مكتبه الرئاسي، بعقد المنتدى العالمي السادس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في سول غدا الثلاثاء.



وأضاف مون: "إنني أعتقد أن المنتدى سيوفر أساسا طيبا لجهود حكوماتنا من أجل تحسين معيشة الشعب عن طريق النمو موجه إلى الشعب".



كما قال الرئيس الكوري الجنوبي في تصريح للصحفيين: "إنني أعتقد أيضا أن المنتدى سوف يمثل فرصة لتعزيز التفهم العالمي بأن جودة الحياة قد تكون أكثر أهمية من الناتج المحلي الإجمال أو النمو الاقتصادي".



من جانبه، أعرب رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن امتنانه لدعم سول لمنتدى المنظمة، كما أعرب عن احترامه لما وصفه بـ "قيادة" الرئيس الكوري الجنوبي في إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.. موضحا أن "قيادة" مون ربما لعبت دورا حيويا في التحسن التي حدث مؤخرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

