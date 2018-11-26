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محافظات

شاهد.. محافظ الفيوم يزور جمعية شفيع لرعاية الأيتام والمسنات والمغتربات

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:06 م
محافظ الفيوم يزور
محافظ الفيوم يزور جمعية شفيع لرعاية الأيتام والمسنات
الفيوم - نبيل أبو السعود
أجرى اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، زيارة "جمعية شفيع الفيوم" لرعاية الأيتام والمسنات والطالبات المغتربات، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لهن، بحضور إيمان أحمد زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والشيخ سعيد محمد سعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية، وممثلي بيت العائلة المصرية بالفيوم وحملة "أولادنا أمانة"، وكان في استقبالهم سميرة بنيامين، رئيس مجلس إدارة جمعية شفيع الفيوم، وكلٍ من القمص كاراس والقمص آرساني، مشرفي الجمعية، ونبيل جرجس، أمين صندوق الجمعية.

وبحسب بيان، اليوم الاثنين، تفقد محافظ الفيوم أروقة الدار المختلفة، كما التقى والأطفال للتأكد من مستوى الرعاية الخاصة بهم والخدمات المقدمة إليهم من قبل القائمين على الجمعية، ثم استمع إلى فقرة من الكورال للأغاني الوطنية من آداء الأطفال.

وأعرب المحافظ أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى التعاون البناء والمثمر مع مسئولي الجمعية لتوفير الحياة الكريمة للأطفال الأيتام، فهم جزء لا يتجزأ من كيان مجتمعنا، كما تمثل الجمعية وغيرها من دور رعاية الأيتام بالمحافظة ركنًا أساسيًا فى دعم ورعاية الأطفال والمسنين والطالبات المغتربات.

وذكر المحافظ بأن المجتمع المصري بشقيه مسلميه ومسيحييه يدًا واحدةً وعرى التواصل والتلاحم بينهما لا تنفصم فمصر وطن واحد للجميع تحت ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورعاية الجيش والشرطة والمخلصين من أبناء الوطن، كما دعا الله العلي القدير أن يحفظ مصرنا من كل مكروهٍ وسوءٍ، كما قدم شكره للقائمين على الجمعية لما يبذلونه من جهد في رعاية الأيتام والمسنات والطالبات المغتربات.
شاهد.. محافظ الفيوم يزور جمعية شفيع لرعاية الأيتام والمسنات والمغتربات
شاهد.. محافظ الفيوم يزور جمعية شفيع لرعاية الأيتام والمسنات والمغتربات
شاهد.. محافظ الفيوم يزور جمعية شفيع لرعاية الأيتام والمسنات والمغتربات
شاهد.. محافظ الفيوم يزور جمعية شفيع لرعاية الأيتام والمسنات والمغتربات
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