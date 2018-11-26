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مرأة

عادات تزيد من السمنة.. احذر رقم ٣

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:30 م
صدى البلد
رنا عصمت
هناك بعض العادات السيئة التي يفعلها الكثير من الأشخاص ولا يعلم أنها تساعد علي زيادة تراكم الدهون في الجيم وزيادة الوزن.

لذلك قدم خبير التغذية الدكتور أحمد صبري قائمة بالعادات التي تزيد من السمنة وهي:


١-تناول لقم كبيرة:
ركز جيدا في طعامك وقم بأخذ لقم صغيرة فقط كل مرة وعندها تستمتع بالطعم وستتناول كمية أقل.

٢-عدم شرب كمية كافية من الماء:
الأشخاص الذين يستهلكون كميات أقل من المياه خلال اليوم، هم عرضة لكسب الوزن أكثر من أولئك الذين يحافظون على ترطيب صحي لأجسامهم. وذلك لأن المياه تخلص جسمك من السموم وتمنع الشعور بالانتفاخ.

٣-تناول الطعام في أطباق أكبر:
كلما كان الطبق أكبر كلما زادت كمية الطعام الذي ستضعه فيه. لذا، فإن أفضل طريقة للسيطرة على الجوع هو من خلال تناول الطعام في أطباق أصغر حجمًا.

٤-عدم الحصول على قسط كاف من الراحة:
حرمان الجسم من الراحة والنوم يعني تعطيلا لحرق السعرات.

٥- عدم تناول البروتين الذي يحتاج إليه الجسم.

٦-عدم ممارسة الرياضة.
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