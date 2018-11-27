هل تجب الزكاة على العقار الذى يشتريه الإنسان ؟ الأزهر للفتوى يرد

قال الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن من كان يمتلك عقارًا فلا زكاة فيه إذا كان لم يقصد به التجارة.



وأضاف العماوى، فى إجابته على سؤال « لدى عقارات وكذلك أراضى فهل فيها زكاة؟»، أنه إذا كان يقصد عند شرائها أنه سيتاجر بها فتجب فيها الزكاة، أما إذا كان لم يقصد بها التجارة فلا زكاة فيها.



وتابع : أن من كان يمتلك عقار ويتاجر فيه فالمتحصل من الأجرة فلا تجب فيه الزكاة إلا عند مرور الحول الهجرى وان يبلغ هذا المال النصاب .