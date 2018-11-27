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النائب محمد فؤاد ينظم ورشة عمل حول مكافحة التنمر.. اليوم

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
معتز الخصوصى
ينظم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، ورشة عمل حول مكافحة التنمر اليوم الثلاثاء.

وتنعقد الورشة تحت عنوان "أسرة واحدة ضد التنمر"، وتحاضر فيها إنجي ربيع، الباحثة في التربية الإيجابية وإعداد الطفل، والدكتورة نادية مصطفى، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسرى والتربوي.

يأتي ذلك في إطار دعم الجهود المجتمعية للتصدي للتنمر بجميع أشكاله وصوره، ومن أجل نشر ثقافة مجتمعية عامة تنبذ جميع صور التنمر، وتحض على ترسيخ مبادئ احترام حريات الآخرين وحقوقهم.

ومن المقرر أن تنعقد الورشة بمدرسة الشهيد رفعت الحسيني، من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:00م.
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