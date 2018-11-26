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أخبار البلد

محامي شمال الدقهلية تنفي مسئوليتها عن دعوات التظاهر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أكد مجلس نقابة محامي شمال الدقهلية، أنه غير مسئول عن أي تصريحات أو قرارات صدرت باسمه، لكونها صادرة عن غير مختص بإصدارها، مستنكرًا دعوات التظاهر بالنقابة العامة للمحامين التي أطلقها البعض احتجاجا على بعض قرارات النقابة العامة.

وأكد المجلس في بيان حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أنه ليس هناك متحدث رسمي باسم النقابة الفرعية سوي شكري سالم، وكيل أول النقابة، وبصفته القائم بأعمال النقابة والمختص إداريًا بإدارة شئون النقابة.

وأهاب المجلس في بيانه عدم الانسياق وراء شق صف المحامين واضعاف قوة محامي مصر، كما أن المجلس بأغلبيته يؤيد جميع قرارات وشروط النقابة العامة ويتضامن كليا معها نقيبا وأعضاء ومجلسا في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مهنة المحاماة من الدخلاء غير المشتغلين بعد حصرها على المحامين المشتغلين.
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