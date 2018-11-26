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شاهد.. الجديد فى عالم الديكورات وورق الحائط والتشطيبات

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:14 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال المهندس محمد طلعت، إن الكرانيش البسيطة فى الأسقف من أهم أشكال الموضة خلال العام الحالى، موضحًا أن ورق الحائط أصبح موضة خاصًة الذى يتضمن قماش أو قطيفة والذى يمكن استخدامه وراء السرير.

وأشار"طلعت" خلال استضافته ببرنامج"الستات مايعرفوش يكدبوا "والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الاثنين، إلى أن الإضاءة من أهم العوامل المؤثرة في الديكور، لافتًا إلى أن الإضاءة الخافتة أفضل الإضاءات داخل المنازل ولكن الخارجى من الأفضل أن تكون الإضاءة البيضاء.

ونوه إلى أن استغلال المساحات الصغيرة يعطى المنزل شكل أفضل وأجمل، لافتًا إلى أن الديكورات البسيطة تميز المكان عن الديكورات المبالغ فيها.
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