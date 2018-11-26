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رشوة مستشفى سوهاج الجامعي.. المتهمون يعترفون بصحة التسجيلات وينفون التهمة.. النيابة توقف مناقصة توريد أجهزة طبية.. وحبس رئيس قسم الأطفال ومدرس مساعد ومندوب مبيعات بتهمة الرشوة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:00 م
مجمع محاكم سوهاج
مجمع محاكم سوهاج
خالد رياض
  •  المتهمون في رشوة سوهاج الجامعي يعترفون بصحة التسجيلات وينفون التهمة
  •  نيابة سوهاج توقف مناقصة توريد أجهزة طبية في قضية الرشوة بالمستشفى الجامعي
  •  حبس رئيس قسم الأطفال ومدرس مساعد بجامعة سوهاج ومندوب مبيعات بتهمة الرشوة



أمرت نيابة شمال سوهاج الكلية، بحبس رئيس قسم الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي، ومدرس مساعد بالقسم، ومندوب مبيعات بشركة أجهزة طبية، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات؛ بتهمة الرشوة في واقعة توريد أجهزة طبية للمستشفى الجامعي.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على كل من الدكتور "محمد.ع."، رئيس قسم الأطفال بجامعة سوهاج، والدكتور "حسام.خ"، مدرس مساعد بقسم الأطفال، و"أحمد.س"، مندوب مبيعات بإحدى شركات الأجهزة الطبية، بعد أن تم وضع المتهمين تحت المراقبة، وتسجيل مكالماتهم الهاتفية؛ عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا.

وتبيَّن من التسجيلات، اتفاق المتهمين علي الرشوة في مناقصة لتوريد وتركيب أجهزة طبية لقسم الأطفال، والتي أعلنت عنها جامعة سوهاج في شهر أغسطس للماضي.

واعترف المتهمون في واقعة الرشوة بقسم الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي أمام نيابة سوهاج الكلية بصحة التسجيلات التي تمت بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية بينما نفي المتهمون الاتفاق على واقعة الرشوة وان ما دار بينهم من تسجيلات لم يكن بقصد الرشوة، وأنكروا التهم الموجهة إليهم.

وأمرت نيابة شمال سوهاج الكلية بحبس رئيس قسم الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي، ومدرس مساعد بقسم الأطفال ومندوب مبيعات شركة أجهزة طبية 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة في واقعة توريد أجهزة طبية للمستشفى الجامعي.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض علي كل من الدكتور محمد.ع.، رئيس قسم الأطفال بجامعة سوهاج، والدكتور حسام.خ، مدرس مساعد بقسم الأطفال، وأحمد.س، مندوب مبيعات بأحدي شركات الأجهزة الطبية، بعد أن تم وضع المتهمين تحت المراقبة وتسجيل مكالماتهم الهاتفية عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا.

وتبين من التسجيلات اتفاق المتهمين علي الرشوة في مناقصة لتوريد وتركيب أجهزة طبية لقسم الأطفال، والتي أعلنت عنها جامعة سوهاج في شهر أغسطس الماضي.

وأمرت نيابة شمال سوهاج الكلية اليوم بوقف مناقصة توريد أجهزة طبية لقسم الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي في واقعة قضية الرشوة المتهم فيها رئيس قسم الأطفال ومدرس مساعد ومندوب مبيعات.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص أوراق المناقصة بشكل كامل لبيان ما بها من مخالفات، ووجهت للمتهمين تهمة الرشوة وتربيح الغير دون وجه حق.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض علي كل من الدكتور محمد.ع، رئيس قسم الأطفال بجامعة سوهاج، والدكتور حسام.خ، مدرس مساعد بقسم الأطفال، وأحمد.س، مندوب مبيعات بأحدي شركات الأجهزة الطبية، بعد أن تم وضع المتهمين تحت المراقبة وتسجيل مكالماتهم الهاتفية عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا.

وتبين من التسجيلات اتفاق المتهمين علي الرشوة في مناقصة لتوريد وتركيب أجهزة طبية لقيم الأطفال والتي أعلنت عنها جامعة سوهاج في شهر أغسطس للماضي، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
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