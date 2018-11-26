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أصل الحكاية

أحدهم عمل على جرار والآخر باع السلسلة لتسديد ديونه.. قصص مؤثرة في مسيرة نجوم كرة القدم

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:01 م
عبدالله قدري
في حياة لاعبي كرة القدم قصص كفاح خاضوا معاركها بعيدًا عن الأضواء، وبعد بزوغ نجمهم بدأوا يفصحون عن أسرار تلك القصص وأعمالهم قبل احتراف كرة القدم.

  • محمد عنتر
من العمل على جرار إلى احتراف كرة القدم، بدأ نجم نادي الزمالك محمد عنتر مسيرته المهنية، فلاعب الزمالك الذي بدأ مسيرته في مركز شباب أبو تيج بمحافظة أسيوط مر بمسيرة غير موفقة في كرة القدم قبل انتقاله إلى نادي الأسيوطي.

حسب ما يروي عنتر في لقاء تليفزيوني فقد قابل سوء حظ في بداياته في كرة القدم، جعله يترك الكرة ويتفرغ للعمل على "جرار" لمساعدة والده وأعمامه.

لم يهتم عنتر بكرة القدم كما يذكر، لكنه كان يلعبها في دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وهنا وجد فرصة في نادي الأسيوطي انتقل بموجبها من مركز شباب أو تيج إلى الأسيوطي رقم ضئيل للغاية 15 ألف جنيه.

لكن عنتر بدأ في التركيز في كرة القدم مع فريق الأسيوطي، وازداد ثقلًا حين تولى علي ماهر الإدارة الفنية للفريق الصعيدي، وهنا بدأ نجم عنتر في البزوغ ليصبح صفقة يتصارع عليه قطبا الكرة المصرية الزمالك والأهلي.

انتقل عنتر إلى الزمالك بمبلغ 15 مليون جنيه، وأصبح في الوقت الحالي أحد نجوم الفريق، ومرشحا بقوة للانضمام للمنتخب الوطني في الفترة القادمة، بعد أن اعتماد هاني رمزي مدرب المنتخب على الشباب وإعطائهم أولوية في حساباته.

  • حسام باولو
لاعب الزمالك المعار إلى فريق الداخلية، مر هو الآخر بظروف شبيه لعنتر، كان باولو قبل أن ينتقل إلى الدوري الممتاز لاعبًا في إحدى فرق القسم الثاني، وكان يمني النفس بالصعود إلى الدوري الممتاز ودخول استاد القاهرة ولو مرة واحدة في حياته.

ولحسام باولو قصة مؤثرة قبل انتقاله إلى نادي الداخلية حسبما يقول "عشان أروح نادي الداخلية كان لازم أدفع 7 آلاف جنيه لنادي الشمس، ولم يكن معي هذا المبلغ، لجأت إلى صديق لي فأعطاني 4 آلاف جنيه، ليتبقى ثلاثة آلاف جنيه".

وواصل باولو حديثه "لجأت إلى ذهب زوجتي لكنه لم يكن ذات قيمة، فعلى الفور قامت زوجة أخي بخلع سلسلتها وقالت لي اتصرف فيها لغاية ما ربنا يكرمك".

بجهود الأصدقاء والأقارب استطاع باولو تسديد مبلغ 7 آلاف جنيه لنادي الشمس، ثم انتقل إلى الداخلية وسجل 5 أهداف في أول موسم، وبعد تألقه في أول موسم مع الداخلية حصل باولو على مبلغ 17 ألف جنيه.
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