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تعليم

حملة اعرفني للأمراض المشتركة ينظمها طلاب بيطري سوهاج

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:43 م
صدى البلد
خالد رياض
نظم طلاب قسم الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري بجامعة سوهاج اليوم حملة "اعرفني.. لأن حياتك تهمني" للتوعية بالأمراض المشتركة، وذلك بالحرم الجامعي الجديد، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة وقال إن الحملة هدفها الحفاظ علي صحة الإنسان عن طريق التوعية وكيفية الوقاية من الأمراض والعدوي التي تنتقل من الحيوانات للإنسان.

وأشارت الدكتورة الشيماء أحمد حسانين رئيس قسم الأمراض المشتركة بالكلية إلى أن الحملة تضمنت التوعية لعدد من الأمراض والتعريف بأسبابها وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها، مثل مرض السل، السعار، الحمي المجهولة، مرض الدودة الكبدية، كما تضمنت الحملة التوعية بفيروس ايبولا وطرق انتقاله وأعراضه، وحمي تكسير العظام وفيروس زيكا مضاعفاته وكيفية العلاج منه.
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