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ديني

معسكر تدريبي وتثقيفي للإداريين بالأوقاف.. الخميس المقبل

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:36 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
اعتمد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، انطلاق فعاليات الفوج الخامس لمركز أبي بكر الصديق التثقيفي بمدينة الإسكندرية، والذي يستضيف الإداريين من يوم الخميس حتى السبت المقبل. 

ويأتى ذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لرفع مستوى الأداء الدعوي والإداري للعاملين بها.

ويتضمن البرنامج جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، ويشارك في المعسكر 70 إداريا من العاملين بالأوقاف على مستوى الجمهورية.

واشترطت الأوقاف على أن يكون التواجد أمام ديوان عام الوزارة يوم الخميس المقبل، في تمام الثالثة عصرا ، وعلى من يرغب فى السفر مباشرة التواجد بالمعسكر في تمام الساعة الثامنة مساء .


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