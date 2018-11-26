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محافظات

تنمية المشروعات يوفر 54 سيارة مبردة للشباب في كفر الشيخ

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:11 م
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن توفير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 54 سيارة ثلاجة أو نصف ثلاجة ونصف بقالة تصل حمولتها إلى طن واحد كمنفذ تسويقي للسلع.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفر الشيخ، مع المحاسب محمد العلقامي، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة كفر الشيخ.

وقال المحافظ، إن مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة يأتي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز البنك الأهلي المصري وبالاشتراك مع المحافظة، مشيرًا إلى أن مديرية التموين تقوم حاليًا بإعداد خريطة للتوزيع الجغرافي للسيارات.
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