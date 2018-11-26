ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المحامين: لم تصلنا استقالة من عضو مجلس نقابة المحامين العامة عن جنوب الجيزة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:44 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أكد أحمد بسيوني وكيل عام نقابة المحامين، أن مجلس النقابة لم يصله أي شيء بخصوص الاستقالة المنشورة من عبد الحفيظ الروبى، عضو مجلس نقابة المحامين العامة عن جنوب الجيزة "6 أكتوبر"، مشيرا إلى أن الاستقالة تعبر عن مقدمها فقط وليست رسمية لحين عرضها علينا كأعضاء مجلس.

وأضاف بسيوني في تصريحات لـ صدي البلد، أن نقابة المحامين النقابة تسير بالمنظومة الديموقراطية ولا تعترض على رأي أي شخص من أعضائها، موضحا أن إبداء الرأي لابد أن يكون بالشكل القانوني الذي يكفله القانون.

واستنكر بسيوني الدعوات للتظاهر أمام نقابة المحامين، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لا تقبل بالتظاهر علي الأرصفة وترفض هذة الشكل من الإبداء بالرأي، مؤكدا أن هناك أشكالا قانونية لابد من اتباعها لتوصيل صوتهم.

كان عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس نقابة المحامين نشر خطاب استقالته من عضوية مجلس النقابة العامة، علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موجهًا ذلك لما أسماه أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لتقديمها وقتما تشاء.

ونسب الروبي الاستقالة، وفق ما قال، إلى انفراد النقيب بإدارة شئون النقابة، ضاربًا عددا من الأمثلة، مثل هدم المبنى الإداري، ونقل إدارات النقابة إلى النادي النهري بالمعادي، وعدم سداد أقساط الأراضي المخصصة للنقابة، وإصدار شروط لتجديد القيد بالمخالفة للقانون، والتسبب فى إهدار كرامة المحامين، وتوقيع بروتوكولات جائرة عليهم فى الضرائب، وعدم عرض الميزانيات عليهم، وأخيرا توقيع عقد القرض على بناء 3 مستشفيات ومول تجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأصدر عضو مجلس نقابة المحامين عبد الحميد الروبي و7 نقباء فرعيين، بالإضافة إلى عدد من رموز المعارضة لسياسة سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الجمعة الماضية، بيانًا يدعو فيه المحامين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد سياسات النقيب وفقًا لما أعلنوه، للمطالبة بإلغاء قرض النقابة المقدر بـ170 مليون يورو والخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون المحاماة.
loading...

ترشيحاتنا

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

حرس الحدود يكتسح وادي دجلة برباعية بالدوري الممتاز ..فيديو

أهالى بلقطر الشرقية للمسئولين: ولادنا مش عارفين يروحوا المدارس.. صور

أقوى استفزاز تركي في البحر المتوسط

مصر تحصد 5 ألقاب بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى

شاهد.. اللقطات الأولى لسقوط طائرة عسكرية بمنطقة سكنية بتركيا

قائمة إجبارية لتصحيح مسار الأهلي أمام مواجهة المقاولون غدا

وزير النقل السعودي: جسر الملك سلمان بين مصر والمملكة قيد الدراسة

قطر تستفز الولايات المتحدة ودول الخليج بقرار جديد لصالح إيران

ضبط جزار أصاب مواطنة بطلق نارى فى حفل زفاف بمصر الجديدة

رئيس العين الإماراتي يعلق على إمكانية انتقال حسين الشحات لـ الأهلي

انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

حكاية عم بلال حاوي الكلاب: كل كلب على حسب ذكائه

أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس يحضران عرض ورد مسموم .. صور

انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور

فيديو

محلل سعودي يكشف أهمية زيارة ولي العهد لمصر .. فيديو
البابا تواضروس مشيدا بـ الوطنية للإعلام: المصدر الصحيح لكل الأخبار.. فيديو
شاهد.. العناية الإلهية تنقذ طفلا رضيعا من موت محقق على شريط القطار
3 ستايلات مختلفة لارتداء الحجاب على الموضة.. فيديو
شاهد.. محافظ الفيوم يزور جمعية شفيع لرعاية الأيتام والمسنات والمغتربات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟