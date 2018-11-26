المحامين: لم تصلنا استقالة من عضو مجلس نقابة المحامين العامة عن جنوب الجيزة

أكد أحمد بسيوني وكيل عام نقابة المحامين، أن مجلس النقابة لم يصله أي شيء بخصوص الاستقالة المنشورة من عبد الحفيظ الروبى، عضو مجلس نقابة المحامين العامة عن جنوب الجيزة "6 أكتوبر"، مشيرا إلى أن الاستقالة تعبر عن مقدمها فقط وليست رسمية لحين عرضها علينا كأعضاء مجلس.



وأضاف بسيوني في تصريحات لـ صدي البلد، أن نقابة المحامين النقابة تسير بالمنظومة الديموقراطية ولا تعترض على رأي أي شخص من أعضائها، موضحا أن إبداء الرأي لابد أن يكون بالشكل القانوني الذي يكفله القانون.



واستنكر بسيوني الدعوات للتظاهر أمام نقابة المحامين، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لا تقبل بالتظاهر علي الأرصفة وترفض هذة الشكل من الإبداء بالرأي، مؤكدا أن هناك أشكالا قانونية لابد من اتباعها لتوصيل صوتهم.



كان عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس نقابة المحامين نشر خطاب استقالته من عضوية مجلس النقابة العامة، علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موجهًا ذلك لما أسماه أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لتقديمها وقتما تشاء.



ونسب الروبي الاستقالة، وفق ما قال، إلى انفراد النقيب بإدارة شئون النقابة، ضاربًا عددا من الأمثلة، مثل هدم المبنى الإداري، ونقل إدارات النقابة إلى النادي النهري بالمعادي، وعدم سداد أقساط الأراضي المخصصة للنقابة، وإصدار شروط لتجديد القيد بالمخالفة للقانون، والتسبب فى إهدار كرامة المحامين، وتوقيع بروتوكولات جائرة عليهم فى الضرائب، وعدم عرض الميزانيات عليهم، وأخيرا توقيع عقد القرض على بناء 3 مستشفيات ومول تجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأصدر عضو مجلس نقابة المحامين عبد الحميد الروبي و7 نقباء فرعيين، بالإضافة إلى عدد من رموز المعارضة لسياسة سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الجمعة الماضية، بيانًا يدعو فيه المحامين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد سياسات النقيب وفقًا لما أعلنوه، للمطالبة بإلغاء قرض النقابة المقدر بـ170 مليون يورو والخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون المحاماة.