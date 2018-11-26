القاهرة اليوم يناقش الجدل حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

يفتح الإعلامي جمال عنايت خلال برنامج القاهرة اليوم، الذي يبث على شاشة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف، الجدل حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مع الدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف.



وفي فقرة أخرى تستضيف الإعلامية بثينة توكل، أخصائي العلاج النفسي والعلاقات الأسرية شيرين الريس، استكمالا لمناقشة سلبيات التعارف والزواج عبر الإنترنت.



كما يفتح القاهرة اليوم زراعة الأسطح مع الدكتور أحمد حنفي مؤسس الحملة القومية لزراعة مليون سطح أخضر في مصر.

