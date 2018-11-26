وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

وزير التربية والتعليم:

لابد من التدريب المستمر للعاملين بالمدارس الدولية

الوزارة حريصة على تقديم خدمة تعليمية متميزة

محافظ القليوبية:

المدرسة تعد من المشروعات القومية





افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم الإثنين المدرسة الرسمية الدولية بالحى الرابع فى العبور بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وخالد جرامون، مدير الإدارة التعليمية بالعبور، وعدد من القيادات التنفيذية.وطالب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بضرورة التدريب المستمر للعاملين بالمدارس الدولية لضمان الاستمرارية بنفس معايير الجودة العالمية، مؤكدا أن أهم نقاط القوة لهذا المشروع هو الحماس الزائد عند جميع الأطراف سواء أعضاء المؤسسة أو العاملين بها وأولياء الأمور.وأكد الوزير حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء هذا الوطن بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، ويرتقي بقدرة أبناء هذا الوطن في المنافسة إقليميًا وعالميًا، ويعزز من قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية، قادرة على التعامل مع النظم الدولية المتطورة.وبدأت الدراسة بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثانى وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعدد من أولياء الأمور.وتفقد شوقي فصول مرحلة رياض الأطفال متحدثا مع التلاميذ والمعلمات داخل الفصل، وتفقد أيضا غرفة التربية الفنية ومنطقة الألعاب الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، موجها بتقديم الدعم التام لهذه المدارس من كل أجهزة الوزارة؛ للحفاظ على مستوى جودة التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بالمدارس.وفى حوار مفتوح بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وأعضاء مؤسسة المدارس الدولية بمصر ومجموعة من أولياء الأمور، أكد شوقى حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة يضاهى ما تقدمه المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة.وأشاد شوقى بآلية العمل داخل المدرسة من انضباط وتجهيزات للفصول، وتأهيل للمعلمين، مشيرا إلى أن العمل الجماعى هو وسيلة نجاح أي عمل، مثنيا على روح الإيجابية والتعاون بين جميع أعضاء المؤسسة وبين العاملين بالمدارس الرسمية الدولية وأولياء الأمور، لذا حقق انجاز هذا النموذج الرائع فى وقت قصير وأن الهدف الأساسي والرابح الأول هو التلميذ.وقال محافظ القليوبية إن المدرسة الرسمية الدولية بالعبور تعد من المشروعات القومية والأولى من نوعها بمحافظة القليوبية، مشيرا إلى أن إنشاء تلك المدارس يعد خطوة هامة لمواكبة تطورات العملية التعليمية العالمية، موضحًا أن الدراسة تبدأ بها بمرحلة رياض الأطفال.وأكد المحافظ أهمية هذا النوع من المدارس الذي يطبق الجودة ويهدف إلى التعليم بمستوى دولي والتدريب الجيد للمعلمين باستمرار مع الحرص على تعليم القيم والأخلاق للأجيال المقبلة، كما طالب بضرورة إيجاد آلية علمية لاكتشاف مواهب الطلاب والطالبات وميولهم في هذه المراحل المبكرة من التعليم لمساعدتهم على اختيار المجال الذي يودون العمل به ما يؤدي إلى نجاحهم وتفوقهم وتنمية قدرتهم على الابتكار في المستقبل في مجال عملهم وهذا بالفعل ما نتطلع إليه جميعا لبناء مصر.