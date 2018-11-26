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الدولي للنقل: يجب على السائق معرفة استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين مستوى الخدمة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
محمد غالي
أكدت سمر سعفان، مسؤول التثقيف والتدريب بالاتحاد الدولي للنقل (ITF)، أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل لمواكبة التطور وتحسين مستوى الخدمة التي تقدم.

وأضافت: «يجب أن يعرف السائق كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وواتس اب، فضلًا عن أهمية إيجاد سبل لتطوير الخدمة وليكن ذلك من خلال عمل تطبيق على غرار أوبر وكريم، لتحسين مستوى الخدمة».

جاء ذلك خلال الدورة النقابية التثقيفية الذي نظمها الاتحاد الدولي للنقل بمشاركة النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، اليوم، لتدريب نحو 30 نقابيًا حول أهمية استخدام التكنولوجيا في العمل النقابي.

وأوضحت أن "الارتقاء بالسلوكيات من الجوانب المهمة التي يجب أن يهتم بها السائق لكي يبعث بالطمأنينة للركاب الذين يقلون تلك المواصلات، موضحة أن الدورة كانت معلنة منذ 3 أسابيع عبر صفحة النقابة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وللأسف لم يعرف بها الكثيرون".

وتابعت: "لا بد أن يكون هناك دور للنقابات في تعليم السائق الكثير من المهارات كاللغة والتكنولوجيا وأسلوب التعامل مع الراكب، من حيث التصرفات والسلوكيات التي يجب أن يتبعها".

وقال عمرو الشحات، الأمين العام للنقابة العامة للنقل والمواصلات، إن الدورة النقابية مستمرة على مدار يومين، حيث يجرى خلالها معرفة أساسيات العمل النقابي وأهمية التكنولوجيا في العمل والنشاط النقابي، مضيفًا أن النقابة العامة حريصة على تقديم الاستفادة الكاملة للنقابي من خلال دورات التثقيف العمالي.
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