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محافظات

350 ألف جنيه لمواجهة السيول بمطروح.. صور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:33 م
اللواء مجدى الغرابلى
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
ايمن محمود
وافق اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على تخصيص مبلغ 350 ألف جنيه لسرعة البدء فى إنشاء 2 سد إسمنتي فى وادى إسماعيل وترميم بعض السدود الأسمنتية وذلك بخلاف أعمال التكاسى بالدبس والمونة، لمواجهة السيول بتلك المنطقة والتي جرفت مياه الأمطار أجزاء منها مما أدى إلى تحويل مسار مجرى المياه إلى المنطقة السكنية وتضرر عدد من منازل الأهالي.

ناشد جميع المواطنين بالمنطقة بعدم إجراء أي تعديلات على السدود التى تم إنشاؤها دون الرجوع للجهات المختصة فى هذا الشأن حرصا على سلامتهم.

كما وافق الغرابلي علي سرعة تفعيل كافة التوصيات والنتائج التى أوصت بها لجنة مواجهة مخاطر آثار السيول التى تم تشكيلها برئاسة مدير الزراعة وعضوية كل من مديرية الرى والموارد المائية ومركز بحوث الصحراء وجهاز التعمير لوضع مقترح لتفادى آثار السيول ومخاطرها مستقبلا حرصا على سلامة المواطنين.
350 ألف جنيه لمواجهة السيول بمطروح.. صور
350 ألف جنيه لمواجهة السيول بمطروح.. صور
350 ألف جنيه لمواجهة السيول بمطروح.. صور
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