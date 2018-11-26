ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

هالة أبو السعد تشكو من أزمة الصرف الصحي بمركزي فوه ودسوق بكفر الشيخ

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:34 م
ماجدة بدوي
صرحت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن مشكلات مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ، لاسيما فوة ومطوبس ودسوق مسلسل لا ينتهي من عدم الاهتمام من جانب الحكومة، مشيرة إلى أننا لا نحرك ساكنا، إلا بعد وجود المشكلة، فلا يوجد أي تنسيق بين الوزارات لوضع استراتيجية حل لمشكلة السدة الشتوية والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ.

وأكملت أبو السعد، بـأن الأهالي يشكون من الوباء البيئي والأمراض التي ضربتهم في مقتل علي مرأي ومسمع من المسئولين عن شركة المياه، مؤكدين أن المسئولين لا يفعلون شيئًا إلا تنقية هذه الشوائب والمخلفات باستخدام مواد لا تؤدى الى النتائج المرجوة بشأن التنقية، فكيف لهؤلاء المواطنين أن ينعموا بحياة هنيئة في ظل تلك الكارثة الصحية التي قد تودي بحياة المئات منهم حال إستمرارها بذلك الشكل.

وشددت رئيس الهيئة البرلمانية للمحافظين، على ما صرح به الرئيس السيسي خلال كلمته له أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بعدد من المحافظات، والذي قال حرفيا أن الدولة وجهت جهودها لإنشاء هذه المحطات ليس من باب الترف، ولكن لحل مسألة محتملة: "مش هتكلم اكتر من كدا".

وأضافت عضو البرلمان: إلا أنه وإلى الآن لم تنفذ الحكومة توجيهات الرئيس، فمازال مصرف الرهاوي الذى يصب مياه رى الحاصلات الزراعية الزائدة فى النيل، أو هكذا كان دوره منذ عقود قبل الزيادة السكانية ومد الأهالى لمواسير صرف منازلهم فيه، وقيام سيارات الكسح بإلقاء مخلفاتها طوال اليوم.
loading...

ترشيحاتنا

تعليمات خاصة من طارق سليمان لـ مصطفى شوبير

7 معلومات لا تعرفها عن الراحل عادل أمين

حرس الحدود يكتسح وادي دجلة برباعية بالدوري الممتاز ..فيديو

بعد قتل طالب لمعلمته بسببها..أبرز المعلومات عن لعبة بوبجي pubg

مباحث الآداب بالدقهلية تلقي القبض على بوسي وليالي

الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الخالية في البرلمان.. مستندات

جمهور الأهلي يرشح اسم المدرب الجديد.. فيديو

كبار العلماء: قانون المساواة في الميراث يضرب أحكام القرآن عرض الحائط

ردود مثيرة لـ مصطفى يونس على تراجع الأهلي تحت قيادة مجلس الخطيب

حكم الزواج العرفي في الشريعة الإسلامية

حكاية عم بلال حاوي الكلاب: كل كلب على حسب ذكائه

مصطفى يونس لـ مجلس ادارة المصري: أنا تحت أمركم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

حكاية عم بلال حاوي الكلاب: كل كلب على حسب ذكائه

أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس يحضران عرض ورد مسموم .. صور

انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور

فيديو

محلل سعودي يكشف أهمية زيارة ولي العهد لمصر .. فيديو
البابا تواضروس مشيدا بـ الوطنية للإعلام: المصدر الصحيح لكل الأخبار.. فيديو
شاهد.. العناية الإلهية تنقذ طفلا رضيعا من موت محقق على شريط القطار
3 ستايلات مختلفة لارتداء الحجاب على الموضة.. فيديو
شاهد.. محافظ الفيوم يزور جمعية شفيع لرعاية الأيتام والمسنات والمغتربات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟