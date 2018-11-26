هالة أبو السعد تشكو من أزمة الصرف الصحي بمركزي فوه ودسوق بكفر الشيخ

صرحت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن مشكلات مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ، لاسيما فوة ومطوبس ودسوق مسلسل لا ينتهي من عدم الاهتمام من جانب الحكومة، مشيرة إلى أننا لا نحرك ساكنا، إلا بعد وجود المشكلة، فلا يوجد أي تنسيق بين الوزارات لوضع استراتيجية حل لمشكلة السدة الشتوية والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ.



وأكملت أبو السعد، بـأن الأهالي يشكون من الوباء البيئي والأمراض التي ضربتهم في مقتل علي مرأي ومسمع من المسئولين عن شركة المياه، مؤكدين أن المسئولين لا يفعلون شيئًا إلا تنقية هذه الشوائب والمخلفات باستخدام مواد لا تؤدى الى النتائج المرجوة بشأن التنقية، فكيف لهؤلاء المواطنين أن ينعموا بحياة هنيئة في ظل تلك الكارثة الصحية التي قد تودي بحياة المئات منهم حال إستمرارها بذلك الشكل.



وشددت رئيس الهيئة البرلمانية للمحافظين، على ما صرح به الرئيس السيسي خلال كلمته له أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بعدد من المحافظات، والذي قال حرفيا أن الدولة وجهت جهودها لإنشاء هذه المحطات ليس من باب الترف، ولكن لحل مسألة محتملة: "مش هتكلم اكتر من كدا".



وأضافت عضو البرلمان: إلا أنه وإلى الآن لم تنفذ الحكومة توجيهات الرئيس، فمازال مصرف الرهاوي الذى يصب مياه رى الحاصلات الزراعية الزائدة فى النيل، أو هكذا كان دوره منذ عقود قبل الزيادة السكانية ومد الأهالى لمواسير صرف منازلهم فيه، وقيام سيارات الكسح بإلقاء مخلفاتها طوال اليوم.