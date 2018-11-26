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أخبار العالم

بوتفليقة: حماية القدرة الشرائية للمواطن من أولويات الدولة الجزائرية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:54 م
بوتفليقة
بوتفليقة
أ ش أ
أكد الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة أن حماية القدرة الشرائية للمواطن من أولويات الدولة الجزائرية.

وقال الرئیس بوتفلیقة، في رسالته بمناسبة الذكرى الـ44 لتأسیس الاتحاد الوطني للفلاحین والتي تلاها نیابة عنه وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، إن " الدولة وفرت العديد من التدابیر للنھوض بقطاع الفلاحة"، مؤكدا أنھا ستبقى دوما الى جانب الفلاح.

وأضاف أن "العقار الفلاحي خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، مشیرا إلى أن مخطط التنمیة الفلاحیة ھدفه إعادة الاعتبار لقطاع الزراعة.

وقال الرئیس بوتفلیقة "إنني حرصت وأحرص دوماعلى أن تجعل الحكومة من العقار الفلاحي إحدى أولوياتھا تفعیلا للمادة 19 من الدستور واعتبار لكونه خطا احمرا لا يجوز تخطیه، لاسیما من خلال تأمین حیازته واسترجاع ما لم يتم استغلاله بشكل عقلاني واقتصادي"
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