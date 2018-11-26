حرس الحدود يكتسح وادي دجلة برباعية بالدوري الممتاز ..فيديو

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود فى تحقيق فوز كبير على وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب "المكس" فى إطار لقاءات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.





تقدم حرس الحدود فى الدقيقة 12 عبر مهاجمه موسيس وأضاف إبراهيم عبدالخالق الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 43، قبل أن يقلص كريم ممدوح النتيجة بإحراز الهدف الأول لوادى دجلة فى الدقيقة 45.





وأحرز إمام عاشور الهدف الثالث لفريقه فى المباراة فى الدقيقة 76، وأضاف مصطفى جمال الهدف الرابع فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد حرس الحدود إلى 18 نقطة، محتلًا بها المركز الثامن بينما توقف رصيد وادى دجلة عند 16 نقطة، محتلًا بها المركز الـ13.