الحركة الوطنية يرحب بزيارة ولي العهد السعودي إلى مصر

رحب حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب بالزيارة التي يقوم بها ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.



وأكد "السيد" أن زيارة ولى العهد السعودى تعكس عمق ومتانة العلاقات الشعبية بين البلدين وأن مصر والسعودية هما السند الداعم لقضايا المنطقة العربية في إطار الحفاظ علي مصالح الشعوب ومقتضيات الأمن القومي العربي.



وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إلى أن المنطقة كلها تمر بتقلبات وأحداث جسام تحتاج إلى توحيد الرؤى والجهود من أجل الحفاظ علي وحدة الصف العربي بما يحمي مصالح الدول ويحافظ علي حقوقها وحدودها وسيادة أراضيها.