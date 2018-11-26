علي جمعة: المتشددون يفهمون الدين بشكل مقلوب

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإرهابيين لم يتعلموا العلم بالهرم المعدول، بل إنهم جعلوا القمة في الأسفل والقاعدة في الأعلى، منوهًا بأن فهم المتشددين للدين جاء بشكل مقلوب.



وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن هؤلاء الإرهابيين لديهم عدم إدراك للواقع بشكل كبير، مشددًا على أن هؤلاء تعلموا الأبجدية بشكل خاطئ.



وأشار إلى أن سعيهم يعتمد على نظرية «الهرم المقلوب» الذي يبدأ بالقتل والتخريب في المجتمعات، لافتًا إلى أنهم يتسمون بالعنف والصد عن سبيل الله وتشويه صورة الإسلام في العالم.