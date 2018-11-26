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أخبار العالم

قطر تعلن استلام صفقة مقاتلات أمريكية في 2021

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:15 م
أمير قطر
أمير قطر
رويترز
أعلن مسئول عسكري قطري، اليوم الإثنين، أن قطر تتوقع استلام أول ست مقاتلات من طراز إف-15 في القاعدة الجوية لديها بحلول مارس عام 2021، وهي أول دفعة من 36 طائرة اتفقت الدوحة على شرائها من الولايات المتحدة في العام الماضي مقابل 12 مليار دولار.

وقال العميد عيسى المهندي للصحفيين في قاعدة العديد الجوية في قطر إن دفعة ثانية تضم ست مقاتلات ستصل في غضون ثلاثة أشهر بعد الدفعة الأولى ثم سيجري تسلم أربع طائرات أخرى كل 3 شهور.

ووقعت قطر اتفاقا لشراء طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة وكذلك من أوروبا في العام الماضي، وذلك بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قطع علاقتها بالدوحة بسبب دعمها للإرهاب واحتضانها للإرهابيين في 5 يونيو 2017. 

وقال المهندي "إنه ليس شراء وإنما شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة".

وأعلنت قطر في أغسطس الماضي أنها ستوسع قاعدة العديد التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط لتتسع لطائرات إف-15 وغيرها.

وقال المهندي إن تجهيز المنطقة لاستقبال طائرات إف-15 سيبدأ في عام 2020 وينتهي في 2021 وهو وقت استلام أول دفعة.

وحصلت بوينج على عقد توريد طائرات إف-15.
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