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طفلك بدين؟ .. إليك روشتة لميس مراد لعلاج سمنة الأطفال في 14 خطوة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:10 م
صدى البلد
رشا عوني
تعاني بعض الأمهات من مشكلة بدانة أطفالهن في سن صغير، فبعضها يكون ناتجا عن عوامل وراثية، والأخرى ناتجة عن عادات غذائية خاطئة يتبعها الطفل وتغفل عنها الأم مما يتسبب له في زيادة وزنه في سن مبكر.

وفي اليوم العالمي لمحاربة السمنة، تقدم خبيرة التغذية لميس مراد روشتة للأمهات للتعامل الصحيح مع الطفل البدين، حيث شددت على ضرورة عدم إجبار الطفل على "الدايت" حتى لا يسبب له أي ضرر صحي مثل الأنيميا أو ضعف التركيز لكن اتباع نظام غذائي صحي متكامل يضم كافة العناصر الغذائية.

وفي تصريحات لـ"صدى البلد" قدمت لميس مراد 14 نصيحة للأمهات لمساعدة الطفل البدين في خسارة وزنه دون ضرر لصحته:

1- التركيز على عنصر البروتين بشكل يومي لأن الطفل يحتاج في السنوات الأولى لبناء الجسم بالعناصر الغذائية.
2- تناول النشويات بشكل طبيعي وعدم منعها عنه لأنها أحد العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل.
3-إيقافه تمامًا عن تناول السكريات والحلويات بكل أشكالها.
4-ممارسة الرياضة بشكل مستمر فهي تساعده على تشكيل جسمه بشكل سليم.
5- عدم تناول الشيبسي والبيبسي والحلوى التي يتناولها الأطفال يوميًا.
6-وقف تناول الشوكولاتة البيضاء لأنها غير مفيدة وتحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات فتسبب زيادة الوزن.
7- عدم تناول الطفل الطعام أثناء مشاهدته للتلفاز لأن ذلك يجعله يتناول كمية أكبر الطعام.
8-تنظيم مواعيد الوجبات اليومية.
9-الاهتمام بوجبة الإفطار كل صباح قبل ذهاب الطفل إلى المدرسة.
10- لانش بوكس المدرسة يجب أن يحتوي على وجبة متكاملة من النشويات والبروتين والخضروات وثمرة فاكهة.
11-تناول اللبن والبيض والزبادي يوميًا لأنها مصادر غنية بالكالسيوم.
12- التوقف عن تناول العصائر المعلبة الجاهزة لأنها مليئة بالسكريات.
13-التوقف عن تناول الوجبات الجاهزة والبطاطس المقلية.
14-يجب على الطفل القيام بأي نشاط باستمرار بدلًا من الجلوس ساعات طويلة أمام التلفاز أو الأيباد.
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